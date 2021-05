Vereadora fala sobre contratação de novos funcionários em cargos comissionados pela Prefeitura de Atibaia

A vereadora Ana Paula Beathalter lamentou o que aconteceu na sessão de 11 de maio na Câmara de Atibaia em relação à votação dos projetos sobre cargos comissionados da Prefeitura. “O resultado será mais de R$ 1 milhão por mês para pagar funcionários indicados pelo prefeito, entre correligionários políticos e cabos eleitorais, dinheiro que poderia ser destinado a ações de apoio às famílias, especialmente aos comerciantes, que estão sofrendo os reflexos da pandemia”.

Vereadora Ana Paula Beathalter (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Atibaia)

Na semana passada, a vereadora chegou a apresentar requerimento sobre a mudança da tramitação dos projetos, de urgente (45 dias) para ordinária (90 dias), buscando ampliar o tempo das discussões. “Como disse, passamos por um momento excepcional, e não é hora de contratações, lembrando que nos últimos meses os servidores municipais de carreira trabalharam duro e mostraram que são totalmente capazes de dar continuidade ao atendimento à população”.

“Vale destacar também que nenhum apontamento que fiz sobre a matéria, na sessão passada, foi considerado pelo prefeito e os vereadores de sua base de apoio. Como tenho repetido inúmeras vezes, o projeto de lei que trata dos cargos comissionados recebeu uma série de apontamentos do Ministério Público – e emendas do Poder Executivo – e precisava ser analisado com mais cuidado, levando-se em conta a relevância do assunto. Mas o prefeito pediu regime de urgência e assim ele tramitou na Casa de Leis”, acrescentou Ana Paula Beathalter.

“Não sou contra os cargos comissionados, mesmo porque já tive cargo em comissão quando trabalhei na Prefeitura, mas este não era o momento de se discutir e votar esse projeto, muito menos da forma como foi feita. Por isso votei pela rejeição. Dessa forma, apesar de tudo, informo a todos que o projeto de Lei Complementar 07/2021, sobre a estrutura dos cargos de provimento em comissão de Atibaia, foi aprovado por 10 votos a 1”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Imprensa Câmara Municipal de Atibaia