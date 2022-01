Câmara de Atibaia realizará sessão extraordinária na próxima terça-feira (11)

A Câmara da Estância de Atibaia irá realizar na próxima terça-feira, 11 de janeiro de 2022, às 14h, uma sessão extraordinária para apreciação de dois projetos, ambos de autoria do Poder Executivo. A sessão será conduzida pelo presidente do Legislativo, Julio Mendes.

(Foto: Divulgação/ Câmara Municipal de Atibaia)

Na ocasião, serão discutidos e votados o Projeto de Lei Complementar n° 01, que autoriza a celebração de acordo judicial entre o Município da Estância de Atibaia e o Sindicato dos Servidores Municipais, Câmara Municipal e Autarquias de Atibaia/SP – SISMA, e dá outras providências; e o Projeto de Lei n° 01, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito internacional com o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata – FONPLATA, a oferecer garantias e dá outras providências.

A Câmara liberará 50% da capacidade do plenário para aqueles que quiserem assistir à sessão presencialmente. O munícipe deverá apresentar o comprovante de vacinação contra Covid-19 com as duas doses e será obrigatório uso de máscara.

Fonte: Departamento de Comunicação / Câmara Municipal da Estância de Atibaia