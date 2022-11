A Guarda Civil apreendeu nesta quarta-feira (9) cerca de 900 porções de maconha e cocaína escondidas em uma área de mata no bairro Caetetuba em Atibaia (SP). As drogas foram encontradas com auxílio de um cão farejador da corporação.

Cão farejador encontra porções de maconha e cocaína em área de mata em Atibaia (Foto: GCM/ Divulgação)

A GCM informou que os agentes faziam um patrulhamento na região e decidiram fazer uma vistoria na mata. Durante as buscas, o cão farejador indicou uma área do terreno que estava coberta com uma telha.

No local, os guardas encontraram sacos plásticos com 100 porções de maconha e 774 de cocaína, além de embalagens para a droga.

O material foi apreendido e levado para a Delegacia, onde a ocorrência foi registrada. Ninguém foi preso.

Fonte: G1.globo.com