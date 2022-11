Homem é preso após esfaquear o enteado em Atibaia

Um homem de 39 anos foi preso após esfaquear o enteado, de 23, na noite deste domingo (27) no bairro Alvinópolis em Atibaia (SP).

O caso ocorreu por volta das 18h quando a Polícia Militar foi acionada para o atendimento da ocorrência de tentativa de homicídio.

Caso foi registrado como lesão corporal, violência doméstica e tentativa de homicídio na Delegacia de Atibaia (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

No local, os agentes encontraram o jovem ferido e uma mulher de 47 anos que tinha sido agredida pelo homem. Uma equipe da Guarda Civil já estava no local com as vítimas.

O rapaz foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado à Santa Casa de Atibaia, onde permaneceu internado. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Após o crime o agressor fugiu, mas foi encontrado escondido no interior da cabine de um caminhão baú. Ele foi preso, levado à delegacia e transferido para a Cadeia de Piracaia, onde permaneceu à disposição da Justiça. A faca usada no crime foi apreendida.

O caso foi registrado como lesão corporal, violência doméstica e tentativa de homicídio na Delegacia de Atibaia.

Fonte: G1.globo.com