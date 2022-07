Casal oferece recompensa de R$ 2,5 mil por cão que fugiu de resort de luxo em Atibaia

Um casal oferece recompensa de R$ 2,5 mil para quem encontrar o seu cão de estimação que fugiu de um resort de luxo em Atibaia. O animal estava na suíte com o casal que está em lua de mel, mas fugiu durante um serviço de quarto. O hotel e o casal mobilizaram equipes de busca e cães farejadores para encontrar o cachorro que está desaparecido há quatro dias.

Dobby tem três anos é da raça pastor-de-shetland. No último sábado (23) eles passavam os últimos dias da lua de mel no resort e deixaram por algumas horas o animal na suíte enquanto estavam na área de piscina. Nesse momento, um funcionário entrou no local e o cachorro fugiu.

Casal busca cachorro desaparecido em campanhas nas redes sociais (Foto: Divulgação)

“Ele é meu filho de quatro patas, minha companhia e esses dias estão sendo muito difíceis”, conta a tutora Ana Beatriz Pietracatelli.

Desde o sumiço, o hotel contratou uma equipe especializada em buscas de animais, que tem percorrida áreas próximas do resort. E o casal tem entregue panfletos pela cidade e publicações pelas redes sociais oferecendo R$ 2,5 mil por quem encontrar e devolver o cachorro. O casal é de São Paulo, mas continua na cidade em busca de Dobby.

“Ele é nosso filhote de quatro patas, nosso ser precioso. Ele nos dá muitas alegrias. A gente não vai desistir até que ele seja encontrado, vamos tentar de tudo”, reforça a tutora. O animal usa coleira com identificação e contato dos donos.

Pelas redes sociais, o hotel lamentou o ocorrido e informou que tem apoiado o casal nas buscas. “Sabemos, todos nós, da significância de uma amizade com um pet querido e não descansaremos até encontrarmos o Dobby”.

Fonte: G1.globo.com