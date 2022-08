Após quase um mês, casal segue em busca de cão que fugiu de resort em Atibaia

Quase um mês após cão desaparecer em resort de luxo em Atibaia, casal ainda segue nas buscas. O pet desapareceu no fim de julho, durante a lua de mel do casal. Desde então, eles já contrataram empresa particular de buscas de animais e chegaram a oferecer R$ 2,5 mil em recompensa, mas pet segue desaparecido.

O cão Dobby tem três anos é da raça pastor-de-shetland. Ele desapareceu no dia 23 de julho em um resort de luxo em Atibaia. De acordo com o casal, eles estavam na piscina e deixaram o animal no quarto, quando um funcionário abriu a porta e o animal acabou fugindo.

Casal busca cachorro desaparecido em Atibaia (Foto: Arquivo pessoal)

À época, o resort chegou a publicar em suas redes a foto do animal e ajudou o casal nas buscas por cerca de 15 dias. Eles contrataram uma equipe especializada de busca de animais, espalharam cartazes pela cidade e posts pela rede social. O casal é de São Paulo e chegou a passar cerca de dez dias na cidade em busca do cão.

“As expectativas são angustiantes. Pelo que sabemos ele está na mata e isso nos deixa muito preocupados. Já chegamos em um mês de buscas e não sabemos como ele está se alimentando. Temos medo de encontrá-lo sem vida”, conta Ana Beatriz Pietracatelli.

Depois que o hotel deixou de dar suporte na busca, eles retornaram para São Paulo e voltam aos fins de semana à Atibaia seguindo pistas que são fornecidas por moradores. A tutora conta que tem feito as buscas em chácaras e sítios na zona rural da cidade. Ela chegou a comprar câmeras de monitoramento e instalar em áreas da cidade para saber se ele passa pelos locais.

O casal diz que vai mover uma ação contra o resort para indenização por danos morais. Eles contam que no ato da reserva o local informava que era pet friendly, inclusive com a cobrança de uma taxa extra para os trabalhos com o animal.

“Vamos entrar na justiça. Eles nos ajudaram no começo, mas agora estamos nas buscas por conta própria e com gastos financeiros. Pagamos a mais para poder levar o Dobby e esse pagamento garantia os cuidados que eles não tiveram”, conta Ana.

O que diz o hotel

Em nota, o Atibaia Residence informou que lamenta o episódio e diz que deu apoio na busca, mas quase um mês depois do sumiço e sem pistas, deixou a busca pelo animal. Disse que, apesar da interrupção na procura ativa, segue à disposição caso haja pistas do paradeiro do animal.

O hotel disse que está aprimorando os processos internos para que episódios assim não se repitam.

Fonte: G1.globo.com