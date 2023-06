Concessionária inicia pavimentação da 3ª faixa da rodovia Dom Pedro nesta terça-feira (27)

A Concessionária Rota das Bandeiras, empresa responsável pela administração do Corredor Dom Pedro de rodovias, inicia nesta terça-feira (27) à noite a etapa de pavimentação da 3ª faixa da rodovia D. Pedro I (SP-065), em Atibaia. A obra contará com um método inovador, com ganhos ao Meio Ambiente.

O trabalho terá início a partir do km 79 da via, após a praça de pedágio, e a pavimentação ocorrerá no canteiro central. Para execução da obra, estão previstas interdições da faixa da direita, sempre no período das 22h às 5h, em trechos de 1km. O trabalho noturno irá minimizar os impactos no tráfego e a obra prosseguirá no sentido da Fernão Dias (BR-381).

Para a pavimentação, a Concessionária aplicará o ‘RoadCem’, importado da Holanda, espécie de aditivo sintético que usa a nanotecnologia para modificar a ação do solo e do cimento na estrutura do pavimento, melhorando sua rigidez, flexibilidade e impermeabilidade.

A camada semi-rígida construída a partir do produto garante à base uma durabilidade superior à dez anos e a não utilização de brita e macadame traz importantes contribuições ao Meio Ambiente, ao preservar pedreiras e reduzir drasticamente a emissão de CO2 no transporte do material. A economia é também financeira. O projeto da faixa adicional da SP-065 teve redução de 25% no custo em relação à projeção original.

Motoristas devem estar atentos à sinalização. Além do trabalho de pavimentação, a Concessionária prossegue com obras de alargamento dos viadutos dos km 79 e 76, que contam com deslocamento de eixo na via, e também no km 74, entroncamento com a Fernão Dias.

A implantação da 3ª faixa da D. Pedro I teve início no segundo semestre de 2022. A ampliação da capacidade de tráfego ocorre nos dois sentidos da via, do km 88 ao km 74, entre Jarinu e o entroncamento com a Fernão Dias. A região tem volume diário médio de 40 mil veículos, sendo 40% de veículos pesados. O investimento da Concessionária é de R$ 86 milhões.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras