Concessionária libera tráfego em 6km de faixas adicionais na D. Pedro I, em Atibaia

A Concessionária Rota das Bandeiras, empresa responsável pela administração do Corredor Dom Pedro de rodovias, concluiu nesta segunda-feira, 13 de maio, as obras de implantação de 6km de faixas adicionais na pista Sul (sentido Jacareí) da rodovia D. Pedro I (SP-065), no trecho entre os km 74 e 80, do entroncamento com a rodovia Fernão Dias (BR-381) até a praça de pedágio, em Atibaia.

(Foto: Divulgação / Rota das Bandeiras)

O tráfego no local foi liberado por volta das 13h e, de acordo com a Rota das Bandeiras, a terceira faixa de rolamento na pista Sul deverá contribuir para melhorar a fluidez da região, que concentra grande número de veículos pesados em razão da conexão da D. Pedro I com a rodovia Fernão Dias, garantindo importante ligação rodoviária com a Grande São Paulo e Minas Gerais.

A partir de agora, as obras na região se concentrarão na pista Norte (sentido Campinas) e deverão ser concluídas até o final do mês de maio. No momento, as equipes a serviço da Rota das Bandeiras trabalham na aplicação da última camada do novo pavimento, barreiras de concreto para separação das pistas e implantação da nova sinalização horizontal.

(Foto: Divulgação / Rota das Bandeiras)

“Sabemos que havia uma grande ansiedade dos motoristas que viajam pela região pela liberação do tráfego no local e, a partir de agora, concentramos nossos esforços na liberação da pista Norte. Mas o benefício para a fluidez do tráfego na região já poderá ser sentido, com viagens mais rápidas e seguras para todos”, diz o diretor de Engenharia da Rota das Bandeiras, Silvio Godoy.

3ª faixa na D. Pedro

O contrato de concessão do Corredor Dom Pedro prevê a implantação da terceira faixa de rolamento da rodovia D. Pedro I do km 74, no entroncamento com a Fernão Dias, em Atibaia, até o km 129, em Campinas. Após a conclusão da primeira etapa dos trabalhos, as intervenções da Rota das Bandeiras vão se concentrar no trecho entre os km 80 e 88, em Atibaia, da praça de pedágio até a divisa com o município de Jarinu.

O trecho de Atibaia da rodovia D. Pedro I foi o escolhido para execução das primeiras etapas da obra em razão do grande volume de tráfego pesado, que contribui para a formação de pontos de lentidão, especialmente nos horários de pico.

Em caso de dúvidas sobre a obra e as condições de tráfego, é possível em contato com o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) por meio do telefone 0800-770-8070. O serviço é gratuito e funciona 24 horas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras