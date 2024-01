Concurso Público em Atibaia: confira locais e horários das provas deste domingo (21)

A Prefeitura de Atibaia anunciou os locais e os horários das provas para o Concurso Público que ocorrerá neste domingo, 21 de janeiro. Os cargos incluídos no processo seletivo são: Agente de Serviço de Gestão; Assistente em Serviços Educacionais; Controlador Interno; Profissional da Fisioterapia; Terapeuta Ocupacional; Psicólogo; Assistente de Serviço de Saúde; Enfermeiro; Farmacêutico/Bioquímico; Fiscal Municipal; Fonoaudiólogo; Médico; e Nutricionista.

(Foto: Reprodução)

Os detalhes sobre os locais e os horários das provas estão disponíveis para consulta na Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia e podem ser acessados por meio do link: Locais e Horários das Provas – Concurso Público Atibaia. As provas serão realizadas nos períodos da manhã ou da tarde, dependendo do cargo escolhido.

Atenção com o deslocamento

É recomendado que os candidatos se organizem previamente, verificando o local de aplicação da prova, a disponibilidade de estacionamento nas proximidades e as opções de transporte público. É essencial consultar os horários e as frequências das linhas de ônibus aos domingos, além de conhecer as rotas e o tempo de deslocamento.

O que levar?

É fundamental que os candidatos compareçam ao local designado com pelo menos 30 minutos de antecedência, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto e borracha. Atrasos além do horário determinado pelo Edital de Convocação resultarão na exclusão automática do candidato do concurso.

Para acesso à sala de provas é obrigatório apresentar documento original de identidade dentro do prazo de validade. São aceitos documentos como Cédula Oficial de Identidade (RG); Carteira Expedida por Órgão ou Conselho de Classe (CREA, OAB, CRC, CRM, etc.); Certificado de Reservista; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Carteira Nacional de Habilitação com foto; ou Passaporte. Documentos digitais, como a CNH e/ou o RG em aplicativos oficiais de smartphones, também são admitidos.

Sala de provas

Os candidatos podem obter informações sobre a sala de provas por meio das listas afixadas nos locais de aplicação ou por meio do link: Consulta de Sala – Concurso Público Atibaia.

Gabarito anterior

O gabarito das provas realizadas no último domingo (14) encontra-se disponível na Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia, acessível no link: Gabarito Provas – Concurso Público Atibaia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia