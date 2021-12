Confira a previsão do tempo para a semana do Ano Novo em Atibaia

A semana vai seguir bastante abafada no estado de São Paulo e as condições para chuva voltam a aumentar. Há condições para alguns temporais isolados nos próximos dias e a chance de chuva permanece elevada para a virada de 2021 para 2022. Confira!

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta segunda-feira (27), será de predomínio de sol e calor. à tarde a nebulosidade aumenta e podem ocorrer pancadas de chuva Máxima de 29º e mínima de 20º.

Na terça-feira (28), o sol aparece entre algumas nuvens Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 29º e mínima de 19º.

A quarta-feira (29), deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 24º e mínima de 14º.

Para a quinta-feira (30), a previsão é de sol, entre nuvens e possibilidade de pancadas de chuva. Máxima de 27º e mínima de 19º.

Na sexta-feira (27) , véspera de Ano Novo, o céu fica com mais nebulosidade e a chance de chuva é maior, devido ao fluxo de umidade que vem da Amazônia e a circulação nos níveis médios da atmosfera. Por causa disso, as temperaturas já não devem subir tanto em relação ao começo da semana. Para os padrões desta época do ano, a tendência é de um dia um pouco mais ameno. Máxima de 26º e mínima de 17º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather