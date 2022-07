Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

Uma grande massa de ar seco ainda persiste sobre o Brasil e inibe o desenvolvimento de grandes nuvens no estado de São Paulo. Mas uma frente fria que vem do Sul do país consegue atravessar essa massa de bloqueio atmosférico na sexta-feira (29), trazendo chuva e baixando as temperaturas na região que inclui Atibaia.

O frio não deve durar muito. Já na segunda-feira as temperaturas voltam a subir. Confira!

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta quarta-feira (27), a previsão é de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 25º e mínima de 12º.

A quinta-feira (28) deve ser o dia mais quente da semana, com predomínio de sol e ainda sem expectativa de chuva. Máxima de 27º e mínima de 14º.

Na sexta-feira (29), uma frente fria chega à região, o céu fica com muitas nuvens e podem ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora. Máxima de 23º e mínima de 9º.

No sábado (30) a sensação será de friozinho e o dia terá predomínio de sol, com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Máxima de 20º e mínima de 7º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather