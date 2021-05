Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

A primeira onda de frio mais intensa de 2021 veio com força e derrubou as temperaturas na quinta-feira no Sul e em parte do Centro-Oeste. Nesta sexta-feira (7), os ventos frios que sopram do Sul já avançam sobre o estado de São Paulo. Novos recordes de frio podem ser batidos! A friagem pode durar entre 3 e 4 dias e depois se dissipa, à medida que o ar se aquece.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (7), os ventos que sopram do sul atingem a região, provocando queda de temperatura. O sol aparece entre muitas nuvens, mas não há expectativa de chuva. Máxima de 19º e mínima de 14º.

O sábado (8) segue com temperaturas baixas, mesmo com aberturas de sol e sem previsão de chuva. O vento frio vão mantém a sensação térmica baixa. Máxima de 19º e mínima de 14º.

No domingo (9) de Dia das Mães, o sol predomina e a temperatura sobe um pouco, mas a sensação ainda será de frio, especialmente de madrugada e ao anoitecer. Máxima de 21º e mínima de 13º.

A segunda-feira (10), deve ser de sol entre poucas nuvens, sem previsão de chuva. Máxima de 22º e mínima de 12º.

A terça-feira (11) deve ser mais um dia de predomínio de sol e tempo seco. Máxima de 23º e mínima de 11º.

Fonte: Climatempo e Cptec.inpe