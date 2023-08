Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

O fim de semana seguirá a tendência dos últimos dias, com temperaturas máximas acima da média para esta época do ano e madrugadas frias. Como consequência do fenômeno El Niño, o sol continuará forte durante o dia e, o ar muito seco, que favorece o aquecimento durante o dia, também proporcionará maior resfriamento à noite. A partir da segunda-feira (7) as temperaturas mínimas devem se elevar. Na terça-feira (8) uma frente fria chega à região e melhora a umidade do ar.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (4) o sol predomina pela manhã. à tarde algumas nuvens aparecem, mas sem previsão de chuva. À noite a nebulosidade diminui. Máxima de 28º e mínima de 10º.

O sábado (5) deve ser de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Máxima de 29º e mínima de 12º.

A previsão para o domingo (6) é de tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Máxima de 30º e mínima de 13º.

A segunda-feira (7) deve ser de sol, com algumas nuvens, sem expectativa de chuva. Máxima de 30º e mínima de 15º.

Na terça-feira (8), a previsão é de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 25º e mínima de 15º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather