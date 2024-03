Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

Este primeiro fim de semana do outono será marcado por céu encoberto com chuva, chuviscos e declínio das temperaturas, com vento.

A passagem rápida da primeira frente fria da estação pela costa do estado de São Paulo rompe o bloqueio atmosférico, traz chuva e queda das temperaturas, principalmente as máximas, que devem ficar de 8°C a 10°C a menos, comparadas com os dias da permanência da onda de calor.

Os dias serão marcados por baixa amplitude térmica, com temperaturas mínimas e máximas parecidas. A umidade do ar sobe significativamente e deve ficar entre 75% e 95%.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





A previsão do tempo para esta sexta-feira (22) é de céu nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora. Máxima 23º e mínima de 19º.

O sábado (23) deve ser nublado com aberturas de sol à tarde. Pode garoar de manhã e à noite. Máxima de 23º e mínima de 17º.

A previsão do tempo para o domingo (24) é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 24º e mínima de 17º.

A segunda-feira (25) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 27º e mínima de 18º.

A expectativa para a terça-feira (26) é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 27º e mínima de 18º.