Confira a previsão do tempo para o fim de semana de Eleições em Atibaia

A circulação de ventos em vários níveis da atmosfera está estimulando a formação de novas áreas de instabilidade e nuvens carregadas voltam a se espalhar sobre São Paulo. A chuva mais volumosa está prevista para acontecer a partir da tarde desta sexta-feira (30).

No sábado (1), a chuva perde intensidade, mas as instabilidades ainda atuam sobre a Região. Já no domingo, as instabilidades se afastam e o sol volta a predominar. Confira!

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (30) o sol aparece entre muitas nuvens pela manhã. À tarde e à noite as instabilidades aumentam e são esperadas pancadas de chuva. Máxima de 16º e mínima de 13º.

A previsão para o sábado (1) é de sol com muitas nuvens. Períodos de céu nublado com chuva. À noite o tempo fica firme. Máxima de 24º e mínima de 13º.

O domingo de Eleições (2) deve ser de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Máxima de 26º e mínima de 14º.

Na segunda-feira (3) o sol aparece entre muitas nuvens. Há precisão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Noite com muitas nuvens. Máxima de 23º e mínima de 13º.

A previsão para a terça-feira (4) é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 23º e mínima de 12º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather