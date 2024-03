Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

As condições para chuva aumentam no Sudeste nesta sexta-feira (1) por causa da combinação do ar quente e úmido que já está sobre a Região e a presença de uma baixa pressão atmosférica na costa do Rio de Janeiro. O movimento do ar no sentido horário induzido pela baixa pressão ajuda a concentrar a umidade e estimula a formação de nuvens carregadas.

Já para o sábado (2) e o domingo (3) a expectativa é de poucas nuvens e temperaturas em elevação.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





A previsão do tempo para esta sexta-feira (1) é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima 30º e mínima de 20º.

O sábado (2) deve ser de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Máxima de 30º e mínima de 18º.

Para o domingo (3), a expectativa é de sol entre poucas nuvens, sem chuva. Máxima de 32º e mínima de 19º.

A previsão do tempo a segunda-feira (4) é de sol com algumas nuvens. Não chove. Máxima de 33º e mínima de 21º.

A terça-feira (5) deve ser de sol com algumas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Máxima de 31º e mínima de 20º.