Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

O estado de São Paulo volta a esfriar nesta quarta-feira, depois de um dia com temperatura muito acima do normal para o inverno. Mas o calor incomum que fez na terça-feira era para anunciar a frente fria que está chegando, que vai manter a temperatura mais baixa no restante da semana.

Embora não haja expectativa de chuva frequente e muito menos volumosa, a umidade será grande por causa do vento marítimo que vai soprar constante e moderado nos próximos dias.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta quarta-feira (11) deve ser de sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. Máxima de 23º e mínima de 12º.

A quinta-feira (12) será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Máxima de 23º e mínima de 15º.

A sexta-feira (13) também terá sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Máxima de 25º e mínima de 13º.

No sábado (14) o sol predomina e não há previsão de chuva. Máxima de 25º e mínima de 15º.

O domingo (15) deve ser de predomínio de sol e temperaturas em elevação. Máxima de 27º e mínima de 15º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather