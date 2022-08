Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

A semana começou com bastante sol e grande amplitude térmica no estado de São Paulo. Nesta quarta-feira (17), uma área de baixa pressão atmosférica favorece o aumento da nebulosidade na região de Atibaia, as nuvens aumentam e o calor diminui, mas ainda não chove.

A passagem de uma nova e forte frente fria sobre o Sudeste vai mudar o tempo ao longo da quinta-feira (18). O sol ainda aparece no decorrer do dia, mas o risco de chuva aumenta a partir da tarde e o tempo fica mais fechado à noite.

Uma forte massa de ar polar vai avançar sobre o Sudeste do pais derrubando as temperaturas no estado de São Paulo no fim desta semana. A sexta (19), o sábado (20) e o domingo (21) prometem ser gelados, com possibilidade de recorde de frio.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta quarta-feira (17) a nebulosidade aumenta sobre a região. A previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens, mas ainda sem expectativa de chuva. Máxima de 26º e mínima de 14º.

Na quinta-feira (18) uma nova frente fria avança sobre a região e o dia deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 30º e mínima de 16º.

A previsão para a sexta-feira (19) é de tempo chuvoso de manhã. Aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. A temperatura cai e a sensação será de frio. Máxima de 15º e mínima de 9º.

O sábado (20) também deve ser um dia marcado por temperaturas baixas. O sol aparece entre muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 11º e mínima de 8º.

O domingo (21) deve ser de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Máxima de 17º e mínima de 11º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather