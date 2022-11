Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

A primeira semana de novembro foi bem atípica no estado de São Paulo. Os termômetros registraram temperaturas muito baixas e o frio ganhou destaque. A tendência já é de temperaturas mais altas a partir de quinta-feira (10) na região.

Os primeiros dias desta segunda semana do mês ainda serão gelados. Nesta segunda-feira (7), a circulação dos ventos aumenta as condições de chuva. A partir da quinta-feira (10), os ventos marítimos que sopram do oceano vão perdendo intensidade e o ar frio vai se afastando. Os ventos passam soprar de norte e nordeste e volta esquentar.

A semana termina mais abafada e já com cara de verão, com temperaturas altas, calor e pancadas de chuva entre a tarde e a noite.

Nesta segunda-feira (7) a expectativa é de sol e aumento de nuvens de manhã. À tarde são esperadas pancadas de chuva. À noite o tempo fica aberto. Máxima de 17º e mínima de 12º.

Na terça-feira (8) o sol aparece entre nuvens e podem ocorrer pancadas de chuva à tarde. À noite a nebulosidade diminui. Máxima de 20º e mínima de 11º.

Na quarta-feira (9) o sol predomina pela manhã e há expectativa de chuva à tarde e à noite. Máxima de 23º e mínima de 13º.

Na quinta-feira (10), a mudança na circulação dos ventos provoca aumento de temperatura. O dia deve ser de sol entre nuvens, com pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima de 27º e mínima de 14º.

Para a sexta-feira (11), a expectativa é de sol entre nuvens e temperaturas em elevação. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 28º e mínima de 16º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather