Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

Os últimos dias em Atibaia foram marcados por tardes quentes e madrugadas mais amenas. Para esta semana, a expectativa é de que a temperatura comece a cair, principalmente a partir da próxima sexta-feira (12).

Já na terça-feira (9) aumentam as condições para chuva e o calor diminui. Os ventos úmidos que sopram do mar deixam o céu com variação de nuvens. Os próximos dias poderão ter chuva rápida, porém com baixo volume. As chuvas mais significativas estão previstas a partir do dia 14 de abril.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





A previsão do tempo para esta segunda-feira (8) é de sol entre nuvens de manhã. À tarde podem ocorrer pancadas de chuva isoladas. À noite o céu fica aberto. Máxima 29º e mínima de 18º.

A terça-feira (9) deve ser de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 25º e mínima de 20º.

A expectativa para a quarta-feira (10) é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 28º e mínima de 18º.

A previsão para a quinta-feira (11) é de sol com muitas nuvens. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 29º e mínima de 20º.

A sexta-feira (12) deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 24º e mínima de 19º.