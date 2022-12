Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

Dezembro começa com muito ar quente úmido espalhado sobre o Brasil. O calor e a umidade do ar elevada são condições ideais para a formação das nuvens cumulonimbus que provocam chuva forte, raios, e muitas vezes ventania e granizo.

Durante esta sexta-feira e no fim de semana, nuvens carregadas crescem sobre todos os estados do Sudeste e provocam muitas pancadas de chuva com raios, principalmente à tarde e à noite.

(Imagem Ilustrativa: eberhard 🖐 grossgasteiger por Unsplash)

Nesta sexta-feira (2) a expectativa é de sol forte e calor. À tarde a nebulosidade aumenta e podem ocorrer pancadas de chuva. Máxima de 29º e mínima de 18º.

No sábado (3) a previsão é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 28º e mínima de 19º.

A previsão para o domingo (4) é de sol entre de nuvens de manhã, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 26º e mínima de 18º.

Na segunda-feira (5) o sol aparece entre nuvens e podem ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora. Máxima de 24º e mínima de 18º.

Para a terça-feira (6), a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 24º e mínima de 18º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather