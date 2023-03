Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

Com a passagem de uma frente fria no começo desta semana, as temperaturas diminuíram um pouco em Atibaia. No entanto, a partir desta quarta-feira (29), o calor volta a ficar próximo dos 30°C. Com as altas temperaturas e a umidade presente na atmosfera, pancadas de chuva e raios voltam a ocorrer a partir da tarde, mas não deve chover de forma generalizada.

O calor segue pelo menos até domingo (2), quando novas áreas de instabilidade chegam à região.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta quarta-feira (29) o sol aparece entre nuvens pela manhã. À tarde a nebulosidade e o calor aumentam, e são esperadas pancadas de chuva com trovoadas. Máxima de 28º e mínima de 19º.

A quinta-feira (30) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 29º e mínima de 18º.

A previsão para a sexta-feira (31) também é de sol entre de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 30º e mínima de 18º.

No sábado (1) ao sol predomina de manhã e podem ocorrer pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima de 30º e mínima de 18º.

Para o domingo (2), a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. As temperaturas ficam mais baixas. Máxima de 25º e mínima de 15º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather