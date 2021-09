Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

A semana começa com a atuação de uma massa de ar seco e quente sobre o Sudeste do Brasil, mas nos próximos dias o tempo deve mudar.

Uma nova frente fria, associada a um ciclone extratropical, avança pela Região na terça-feira. Este sistema já vai aumentar a quantidade de nuvens no sul e leste de São Paulo e as temperaturas caem a partir de quarta.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta segunda-feira (20) vai ser um dia marcado por bastante sol e calor. As temperaturas sobem rapidamente e a máximas fica bastante elevadas. Máxima de 33º e mínima de 16º.

Na terça-feira (21), com o avanço da frente fria sobre a região, voltam as condições para pancadas isoladas de chuva. No entanto, o sol ainda aparece e faz bastante calor. Máxima de 34º e mínima de 19º.

Na quarta-feira (22), a umidade fica mais elevada e as temperaturas diminuem. Não há condições para frio intenso, mas o calor vai diminuir bastante e a sensação volta a ser de um pouco de frio. Máxima de 17º e mínima de 12º.

A quinta-feira (23) também deve ser sol entre nuvens e temperaturas mais amenas Máxima de 22º e mínima de 13º.

A sexta-feira (24) será de sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Máxima de 24º e mínima de 14º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather