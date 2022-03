Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

Um sistema de baixa pressão atmosférica próximo à costa de São Paulo ajuda a formar nuvens carregadas sobre todas as regiões. A semana começa com muita chuva principalmente sobre o litoral, faixa leste e sul do estado. A tendência é que as instabilidades percam força até o fim desta semana e as temperaturas entrem em gradativa elevação.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta segunda-feira (14) o sol aparece, mas há previsão para pancadas de chuva com moderada a forte intensidade, com risco de raios e trovoadas a partir da tarde. Máxima de 26º e mínima de 20º.

A terça-feira (15) deve ser de sol e aumento de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 26º e mínima de 20º.

A previsão para a quarta-feira (16) ´´é de sol pela manhã. À tarde a nebulosidade aumenta e devem ocorrer pancadas de chuva. Máxima de 26º e mínima de 17º.

Na quinta-feira (17) o sol aparece mais e a temperatura sobe um pouco, mas ainda podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde. Máxima de 28º e mínima de 17º.

Na sexta-feira (18) o sol predomina pela manhã e faz calor. As pancadas de chuva devem se concentrar entre a tarde e a noite. Máxima de 29º e mínima de 18º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather