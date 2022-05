Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

A semana começa instável e com temperaturas mais amenas no estado de São Paulo. A passagem da frente fria e a formação de um ciclone próximo à costa da Região Sul, aumentaram a umidade sobre várias áreas do Sudeste.

Já na terça-feira (17), uma nova massa de ar frio de origem polar se espalha sobre a região causando uma forte queda da temperatura. A semana promete ser a mais fria do ano até agora, com possibilidade de geada entre quarta (18) e sexta-feira (20).

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta segunda-feira (16) o sol aparece entre nevoeiro de manhã. A nebulosidade fica variável e há chances de pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 21º e mínima de 16º.

Na terça-feira (17), tem previsão de chuva isolada ao amanhecer, mas aos poucos o sol volta a predominar e o tempo fica firme. A temperatura, principalmente a mínima, diminui mais em relação à segunda. Mesmo com a presença do sol, a sensação será de frio. Máxima de 18º e mínima de 12º.

Na quarta-feira (18), o ar seco e frio de origem polar terá uma atuação mais intensa na região, causando temperaturas muito baixas e geada ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Máxima de 14º e mínima de 4º.

Na quinta-feira (19), o ar seco e frio de origem polar persiste sobre a região dando condições para mais geada. Máxima de 15º e mínima de 4º.

A sexta-feira (20) também deve ser de predomínio de sol, baixas temperaturas e possibilidade de geada. Máxima de 16º e mínima de 3º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather