Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

Os próximos dias serão marcados por grandes mudanças no tempo no estado de São Paulo. A semana pode terminar com recorde de frio. Confira!

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta segunda-feira (2), uma nova frente fria avança ao largo da costa de São Paulo, mas já se afastando para alto mar. O sol aparece, mas com uma grande variação de nuvens ao longo do dia e possibilidade de chuva no período da tarde. Máxima de 27º e mínima de 15º.

Na terça-feira (3), com o afastamento da frente fria, a região terá influência do ar mais seco. O tempo fica firme e com sol no decorrer do dia. Podem ocorrer rajadas de vento ao longo do dia, com 40 a 50km/h. Máxima de 29º e mínima de 16º.

Na quarta-feira (4), uma nova frente fria se forma e avança sobre o estado. Este sistema já vai deixar o tempo instável e com temperaturas mais baixas. O dia ainda deve começar abafado, mas a partir da tarde as temperaturas começam a cair. O dia já vai terminar até com sensação de frio em algumas cidades. Máxima de 27º e mínima de 17º.

Na quinta-feira (5), a chuva se afasta e o ar seco volta a ganhar força. Por influência do ciclone que atua na costa do Sul do Brasil, algumas rajadas de vento podem acontecer pelo estado de São Paulo. No entanto, mesmo com a presença do sol, a tendência é de mais frio. Máxima de 21º e mínima de 13º.

A sexta-feira (6) deve ser de predomínio de sol, sem expectativa de chuva e com temperaturas baixas. Máxima de 21º e mínima de 13º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather