Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

Uma grande massa de ar quente e úmido predomina sobre o Brasil e determina as condições do tempo também no estado de São Paulo. Nuvens carregadas voltam a se formar à tarde em todas as regiões paulistas e novas pancadas de chuva poderão ocorrer à tarde e em parte da noite nesta quarta (10) e na quinta-feira (11).

Na sexta-feira (12), um sistema de baixa pressão na altura do litoral norte de São Paulo vai organizar muitas nuvens carregadas em todas as regiões paulistas. Isso vai aumentar a chance de temporais generalizados durante o fim de semana.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta quarta-feira (10) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima 33º e mínima de 21º.

A previsão para a quinta-feira (11) é de predomínio de sol. À tarde a nebulosidade aumenta e são esperadas pancadas de chuva. Máxima de 31º e mínima de 21º.

Para a sexta-feira (12), a expectativa é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 29º e mínima de 20º.

No sábado (13) o sol aparece entre muitas nuvens e pode chover a qualquer hora. Máxima de 27º e mínima de 21º.

A previsão para o domingo (14) é de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 29º e mínima de 21º.