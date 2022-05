Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

Uma frente fria se organizou sobre o Sul do Brasil, associada a um ciclone extratropical. As nuvens da frente fria passam sobre o estado de São Paulo e provocam pancadas de chuva nesta quarta-feira (4).

No decorrer dos próximos dias, a frente fria avança sobre o Sudeste e o Centro-Oeste do país, enquanto o ciclone extratropical permanece na costa da Região Sul, mas começando a se afastar para alto-mar. O ar frio de origem polar entra com mais força sobre São Paulo, derrubando as temperaturas na quinta (5). Confira!

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta quarta-feira (4), uma nova frente fria avança ao largo da costa de São Paulo, mas já se afastando para alto mar. O sol aparece, mas com uma grande variação de nuvens ao longo do dia e possibilidade de chuva no período da tarde. Máxima de 20º e mínima de 15º.

Na quinta-feira (5), o ar frio de origem polar se espalha sobre o estado e a expectativa é de recorde de frio. O sol aparece entre nuvens e a probabilidade de chuva é baixa. Máxima de 19º e mínima de 9º.

Na sexta-feira (6) o sol aparece entre poucas nuvens e não há previsão de chuva. O ar polar ainda deixa as temperaturas baixas Máxima de 20º e mínima de 12º.

O sábado (7), também deve ser de sol entre poucas nuvens. Mesmo assim, as temperaturas não sobem muito. Máxima de 21º e mínima de 14º.

O domingo (8) deve ser de predomínio de sol, sem expectativa de chuva e com temperaturas amenas. Máxima de 23º e mínima de 15º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather