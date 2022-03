Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

O equinócio de outono (início do outono) no Hemisfério Sul ocorre neste fim de semana, no dia 20 de março, às 12h33, pelo horário de Brasília. A estação vai começar com mudanças bastante expressivas no estado de São Paulo, por causa do avanço de uma nova frente fria. O sistema trará chuva e queda de temperatura. A tendência é que os ventos passem a soprar do oceano para o continente, trazendo um ar mais frio e úmido para a região.

Esta sexta-feira (18) começou com céu nublado, mas a tendência é que a nebulosidade diminua e a temperatura suba ao longo do dia. A sensação será de calor e tempo abafado. Máxima de 31º e mínima de 19º.

O sábado (19) ainda vai ser um dia muito quente, mas até o fim do dia, a frente fria já chega ao estado de São Paulo e provoca temporais. Entre a tarde do sábado e o domingo, há risco para chuva bastante intensa. Máxima de 31º e mínima de 20º.

O domingo (20), primeiro dia do outono, será completamente diferente. O tempo fica fechado e chuvoso, com altos volumes acumulados, principalmente durante a madrugada e o período da manhã. Com a passagem da frente fria, a tendência é que os ventos passem a soprar do oceano para o continente, trazendo um ar mais frio e úmido para a região. Por isso, além da chuva intensa, outro destaque para o domingo é a queda acentuada de temperatura, justamente por causa da mudança na direção dos ventos. Máxima de 24º e mínima de 17º.

A segunda-feira (21) deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Máxima de 22º e mínima de 18º.

A previsão para a terça-feira (22) ´´é de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Máxima de 23º e mínima de 17º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather