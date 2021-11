Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

A formação e a aproximação de uma nova frente fria associada a um ciclone extratropical no Sul do Brasil favorece o aumento da nebulosidade e o retorno das pancadas de chuva em todo o estado de SP. Na região de Atibaia, o sol ainda predomina, a temperatura sobe e faz calor. As pancadas de chuva ganham força e se espalham ao longo da tarde e da noite. O ar fica abafado e há risco de temporais localizados, com raios e vento forte.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta segunda-feira (29), o sol ainda predomina pela manhã. À tarde e à noite são esperadas pancadas de chuva que podem vir acompanhadas de fortes rajadas de vento. Máxima de 32º e mínima de 20º.

Na terça-feira (30), com o avanço da frente fria, o tempo continua bastante instável e com risco de chuva forte. Além da chuva, as temperaturas tendem a diminuir. Máxima de 26º e mínima de 18º.

Na quarta-feira (1), o sol aparece entre algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Pode chover fraco. Noite com poucas nuvens. Máxima de 27º e mínima de 17º.

A quinta-feira (2) deve ser de de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Máxima de 27º e mínima de 15º.

A previsão para a sexta-feira (3) é de sol entre poucas nuvens, sex expectativa de chuva. Máxima de 29º e mínima de 16º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather