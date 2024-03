Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

A onda de calor que se espalha pelo centro-sul do Brasil influencia a região de Atibaia, fazendo com que os termômetros subam nos próximos dias e as chances de chuva diminuam.

O centro desse sistema de alta pressão atmosférica, que está sobre o Sul do Brasil, vai se mover gradualmente em direção ao estado de São Paulo. No fim de semana e no começo da próxima semana, nos últimos dias do verão 2024, as temperaturas deverão subir ainda mais.

Uma alta pressão causa um forte movimento de ar de cima para baixo, chamado de subsidência. A subsidência deixa o ar seco e a redução da umidade do ar inibe o crescimento das nuvens e diminui a chance de chover. Além disso, a alta pressão atmosférica naturalmente comprime o ar próximo da superfície fazendo o ar esquentar mais.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





A previsão do tempo para esta quarta-feira (13) é de sol e temperatura em elevação. Não chove. Máxima 33º e mínima de 19º.

A quinta-feira (14) deve ser de predomínio de sol, sem expectativa de chuva. Máxima de 34º e mínima de 18º.

Para a sexta-feira (15), a previsão é de sol e poucas nuvens, sem chuva. Máxima de 35º e mínima de 20º.

O sábado (16) deve ser de predomínio de sol e calor, sem previsão de chuva. Máxima de 36º e mínima de 21º.

No domingo (17), o sol aparece com força, faz muito calor e também não há previsão de chuva. Máxima de 37º e mínima de 21º.