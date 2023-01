Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

A estação mais quente do ano, o verão, começou no último dia 21 de dezembro. Contudo, em meados desta semana, o estado de São Paulo começou a apresentar um céu mais nublado e temperaturas amenas para a época do ano. A tendência, para os próximos dias, é que as temperaturas continuem apresentando valores não costumeiros para um mês de janeiro. Já as chuvas devem diminuir um pouco neste fim de semana. Confira!

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Para esta sexta-feira (6), a expectativa é de céu nublado e tempo chuvoso durante o dia. À noite pode chuviscar e o céu ainda fica nublado. Máxima de 18º e mínima de 16º.

O sábado (7) também deve ter predomínio de céu nublado com possibilidade de garoa de manhã. Pode chover à tarde e à noite. Máxima de 19º e mínima de 15º.

A previsão para o domingo (8) é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 21º e mínima de 16º.

A segunda-feira (9) deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 23º e mínima de 17º.

Na terça-feira (10) o sol aparece entre muitas nuvens durante o dia e podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 25º e mínima de 16º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather