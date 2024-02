Confira a previsão do tempo para o último fim de semana de fevereiro em Atibaia

O último fim de semana do mês de fevereiro em Atibaia deve ser com características típicas de verão, com temperaturas elevadas e pancadas de chuva.

A combinação de calor e a entrada de umidade influenciarão na formação de nuvens carregadas, entre meio e final de tarde. As pancadas podem vir com moderada a forte intensidade e em forma de alguns temporais localizados, mas não há indicativo de volumes elevados e de chuva que se estenda por muitas horas.

A próxima semana vai começar ainda com altas temperaturas e as pancadas mais concentradas entre tarde e noite.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





A previsão do tempo para esta sexta-feira (23) é de é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima 30º e mínima de 19º.

O sábado (24) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Máxima de 30º e mínima de 20º.

Para o domingo (25), a expectativa é de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Noite com algumas nuvens. Máxima de 28º e mínima de 19º.

A previsão do tempo para a segunda-feira (26) é de sol entre nuvens e pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite. Máxima de 31º e mínima de 21º.

A terça-feira (27) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 33º e mínima de 20º.