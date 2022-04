Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

O estado de São Paulo segue este começo de semana com o tempo mais aberto e pequena chance de pancadas isoladas de chuva ao longo do dia. O ar fica muito abafado, o sol predomina, as temperaturas sobem e faz calor.

Uma mudança na direção dos ventos e a passagem de uma nova frente fria reforçam as instabilidades no estado a partir de quarta-feira (13).

Já no fim da semana, a entrada de uma massa de ar frio de origem polar que vem na retaguarda da frente fria diminui as temperaturas de forma expressiva.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta segunda-feira (11) será marcada por sol e bastante calor. Há pequena chance (inferior a 30%) de pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite. Máxima de 28º e mínima de 16º.

A terça-feira (12) segue com ar muito abafado, o sol predomina ao longo do dia, as temperaturas sobem e faz calor. Chove a partir da tarde. Máxima de 29º e mínima de 19º.

Na quarta-feira (13), uma mudança na direção dos ventos e a passagem de uma nova frente fria aumentam a nebulosidade sobre a região. O sol ainda aparece, mas há previsão de chuva à tarde com raios e trovoadas. Máxima de 28º e mínima de 20º.

Na quinta-feira (14) as instabilidades persistem no estado e o dia será marcado por muita nebulosidade e chuva em vários momentos. Máxima de 24º e mínima de 19º.

Na sexta-feira (15), a chuva também pode vir a qualquer hora do dia e as temperaturas ficam mais baixas, por causa da entrada de uma massa de ar frio de origem polar. Máxima de 21º e mínima de 12º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather