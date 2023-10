Confira a previsão do tempo para o feriadão de 12 de outubro em Atibaia

O feriadão de Nossa Senhora Aparecida deve ser de clima variável. Quem vai passar os próximos dias em Atibaia, deve se atentar, pois o meio da semana será de calor, seguido por queda de temperatura no fim de semana.

Nesta quarta-feira (11), o calor ainda predomina e a chuva pode vir de forma isolada e pontual. Já na quinta-feira (12), com a aproximação de uma nova frente fria, os temporais retornam à região. O dia começa com sol, mas a nebulosidade aumenta a partir da tarde e são esperadas pancadas de chuva com moderada a forte intensidade.

Na sexta-feira (13) a chegada de uma frente fria ao estado deixa o clima fica chuvoso, provocando também queda acentuada de temperatura. No sábado (14), as instabilidades diminuem, mas a expectativa ainda é de muitas nuvens e a temperatura não sobe muito. Para o domingo (15), a previsão é de temperatura em elevação e pancadas de chuva.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta quarta-feira (11) será de sol e aumento de nuvens de manhã. Podem ocorrer pancadas de chuva rápidas à tarde. À noite o tempo fica aberto. Máxima de 31º e mínima de 16º.

A quinta-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, deve ter sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia. Noite com muitas nuvens e pancadas de chuva. Máxima de 32º e mínima de 21º.

A previsão para a sexta-feira (13), é de céu nublado, com chuva de manhã. Aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva. Noite seca. Máxima de 20º e mínima de 15º.

Para o sábado (14), a expectativa é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Máxima de 22º e mínima de 15º.

O domingo (15) deve ser de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 28º e mínima de 15º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather