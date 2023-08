Defesa Civil alerta para chuvas e rajadas de vento neste fim de semana

A Defesa Civil de Atibaia alerta que, entre os dias 18 e 21 de agosto, a passagem de um sistema meteorológico pela costa da região sudeste e também a chegada de uma frente fria trarão pancadas de chuva, acompanhadas de fortes rajadas de vento, queda de raio e granizo para todo o Estado de São Paulo.

(Imagem Ilustrativa de Keli Black por Pixabay)

Por isso, não são descartados transtornos como pontos de alagamento e enxurradas. Sendo assim, é fundamental adotar alguns cuidados, como jamais atravessar áreas alagadas ou com enxurradas e, em caso de queda de raio ou granizo, saia de locais abertos e procure um local coberto e seguro.

De acordo com a Defesa Civil de Atibaia, no decorrer do fim de semana, haverá momentos com pancadas de chuva, mas, principalmente, rajadas de vento que poderão chegar até 80 km/h. A orientação é não permanecer nem estacionar o veículo embaixo de árvores e, no caso dela já ter caído, ficar atento ao risco de choque elétrico, afastando-se imediatamente do local.

Diante de qualquer situação de emergência, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193 e a Defesa Civil de Atibaia pelos números 199, 4402-7414 ou 4411-5108.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia