Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

O frio tão comentado e noticiado chegou a São Paulo, e a manhã de hoje está congelante. Com a intensificação da massa de ar polar, o ar frio ganha cada vez mais força no estado. Além disso, venta bastante ao longo de todo o dia, aliás, desde ontem a noite os ventos predominam , o que intensifica ainda mais a sensação de frio.

Nos próximos dias as baixas temperaturas ainda predominam e há possibilidade de novos recordes de frio para o ano de 2022. Os recordes poderão ser de menor temperatura mínima e menor temperatura máxima, ou madrugada e tarde mais fria.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta quarta-feira (18) o sol aparece entre muitas nuvens pela manhã. A nebulosidade e os fortes ventos mantêm a temperatura baixa mesmo à tarde. Máxima de 13º e mínima de 4º.

Na quinta-feira (19), a previsão é de de sol, com geada ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde e o frio persiste durante todo o dia. Máxima de 13º e mínima de 5º.

Na sexta-feira (20), o ar seco e frio de origem polar atua sobre a região e o dia será de predomínio sol, com baixas temperaturas. Máxima de 17º e mínima de 8º.

No sábado (21) o sol aparece entre poucas nuvens, mas a sensação ainda será de frio. Máxima de 18º e mínima de 4º.

O domingo (22) também deve ser de predomínio de sol e baixas temperaturas. Máxima de 21º e mínima de 8º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather