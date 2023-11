Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

A onda de calor que se formou na quarta-feira, 8 de novembro, ainda segue influenciando o estado de São Paulo, incluindo a região de Atibaia que deve continuar registrando temperaturas bem elevadas para esta época do ano.

Na quinta-feira (16) e sexta-feira (17), a condição não muda muito. O sol aparece ao longo do dia, mas a umidade continua elevada, deixando o tempo instável em boa parte do estado. Há previsão de pancadas isoladas com moderada a forte intensidade entre a tarde e a noite, acompanhadas por raios, mas, ainda de maneira muito mal distribuída.

No sábado (18), o sol permanece ao longo do dia, e o calor aumenta devido à passagem de uma frente fria. Porém, o risco de chuva forte e temporal é alto, devido à passagem do sistema, com potencial para fortes rajadas de vento, raios e até eventual queda de granizo.

O domingo (19) será muito instável em todas as áreas do estado de São Paulo. Com o aumento da umidade e da nebulosidade, as temperaturas devem ficar mais amenas.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta quarta-feira (15), Feriado da Proclamação da República, deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Máxima 36º e mínima de 20º.

A previsão para a quinta-feira (16) é de sol e calor intenso, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 37º e mínima de 21º.

Para a sexta-feira (17) também há alerta para o calor extremo, com pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima de 38º e mínima de 23º.

No sábado (18), áreas de instabilidade chegam à região. O dia ainda será quente, mas são esperadas pancadas de chuva com moderada a forte intensidade. Máxima de 37º e mínima de 21º.

O domingo (17), deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 26º e mínima de 19º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather