Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

A frente fria que avança sobre o Brasil aumenta a nebulosidade na região. Neste começo de semana, a sensação será de frio e o vento o ganha força. O friozinho vai perdendo força a partir da quarta-feira (31), e as temperaturas entram em gradativa elevação no período da tarde.

Na quinta-feira (1), o ar seco ganha força e já volta a esquentar.

Não há previsão de chuva para os primeiros dias do mês de setembro, mas atenção porque outra frente fria deve derrubar as temperaturas novamente no primeiro fim de semana do mês.

Esta segunda-feira (29) será de céu nublado, com poucas aberturas de sol e rajadas de vento. Noite com muitas nuvens. Máxima de 16º e mínima de 10º.

Na terça-feira (30) uma massa de ar polar atua sobre a região e mantém as temperaturas baixas. O sol predomina e não há previsão de chuva. Máxima de 16º e mínima de 9º.

A previsão para a quarta-feira (31) é de predomínio de sol, sem expectativa de chuva. Ainda assim, faz frio de madrugada e ao amanhecer. Máxima de 20º e mínima de 7º.

Na quinta-feira (1) o sol também ´predomina e a temperatura máxima sobe um pouco. Máxima de 24º e mínima de 8º.

A previsão para a sexta-feira (2) é de sol entre poucas nuvens e calor à tarde. Máxima de 27º e mínima de 9º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather