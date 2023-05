Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

A semana começa com o clima ainda bastante quente para esta época do ano, por conta de um bloqueio atmosférico que impede a formação de nuvens de chuva sobre a região.

No entanto, uma frente fria que se desloca do sul do país deve chegar a Atibaia a partir da terça-feira (9), trazendo chuva e provocando queda de temperatura, encerrando a longa sequência de dias quentes e secos.

Na terça (9), o dia deve ser menos quente e não se descarta a possibilidade de chuva. Mas é na quarta-feira (10) que são esperados volumes mais significativos e queda mais acentuada da temperatura.

A quinta (11) e a sexta-feira (12) também devem ser marcadas por céu nublado e temperaturas mais amenas.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta segunda-feira (8), uma massa de ar seco ainda atua sobre a região e o dia será de predomínio de sol, sem previsão de chuva. Máxima de 28º e mínima de 16º.

Na terça-feira (9), áreas de instabilidades se aproximam da região e trazem mais umidade para o ar. A expectativa é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Máxima de 27º e mínima de 19º.

Na quarta-feira (10), a frente fria provoca aumento de nebulosidade e queda de temperatura. O dia deve ser de sol com muitas nuvens, intercalando com períodos de nublado, e possibilidade de chuva a qualquer hora. Máxima de 23º e mínima de 16º.

A quinta-feira (11) deve ser de muitas nuvens, com poucas aberturas de sol e possibilidade de garoa. Máxima de 24º e mínima de 13º.

Para a sexta-feira (12) a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Máxima de 22º e mínima de 13º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather