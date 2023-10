Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

Nesta segunda-feira (30), uma nova frente fria avança ao largo do litoral paulista, o que estimula a formação de áreas de instabilidade. A região de Atibaia terá um dia abafado, a chuva vai e volta no decorrer do dia, intercalando com alguns períodos de sol.

Na terça-feira (31), a situação será parecida, com sol intercalando pancadas de chuva. Mesmo com a chuva e a passagem da frente fria, a temperatura ainda consegue subir de forma expressiva e a sensação será de abafamento no decorrer do dia.

Novembro começa ainda com bastante umidade. Na quarta-feira (1), a região passa a receber ventos mais frescos, associados ao deslocamento de uma massa de ar polar pelo oceano, que avança na retaguarda da frente fria do começo da semana. A temperatura fica mais amena e esses ventos também são úmidos, o que estimulam a formação de muitas nuvens. O predomínio será de céu nublado, com poucas aberturas de sol e possibilidade para chuva fraca.

No feriado de Finados (2), o dia começa nublado e com possibilidade de chuviscos. Ao longo do dia, eventualmente, ocorrem aberturas de sol e a temperatura sobe gradativamente, mas também há condições para novos períodos de chuviscos e/ou chuva leve.

Na sexta-feira (3), o predomínio será de sol e calor. Porém, com o aquecimento e a alta umidade, pancadas de chuva com raios são previstas entre a tarde e a noite.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta segunda-feira (30) será de sol com muitas nuvens durante o dia. Devem ocorrer pancadas de chuva com moderada a forte intensidade à tarde e à noite. Máxima de 27º e mínima de 20º.

A terça-feira (31) deve ser de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 30º e mínima de 20º.

Para a quarta-feira (1), véspera de feriado, a previsão é de sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. Máxima de 25º e mínima de 19º.

Na quinta-feira (2), feriado de Finados, o sol aparece entre muitas nuvens. São esperadas pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 27º e mínima de 18º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather