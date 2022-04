Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

O sistema de baixa pressão atmosférica que levou chuva para o litoral nos últimos dias não chegou a influenciar tanto a região que inclui Atibaia. O dia hoje começou com temperatura amena e predomínio de sol, mas a chuva deve chegar de forma mais isolada e passageira a partir da tarde.

A partir de quinta, o sol volta a brilhar com mais força e as temperaturas sobem mais. A semana vai terminar com máxima perto dos 30° e com pancadas de chuva entre as tardes e noites.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta quarta-feira (6) será de sol e aumento de nuvens de manhã, com chance de pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Máxima de 26º e mínima de 17º.

A quinta-feira (7) deve ser de temperaturas em elevação. O sol predomina pela manhã e à tarde há chances de pancadas de chuva. À noite o tempo fica aberto. Máxima de 28º e mínima de 18º.

Na sexta-feira (8), o sol predomina pela manhã e, à tarde, a sensação será de calor. São esperadas pancadas de chuva. Máxima de 30º e mínima de 19º.

No sábado (9) o sol aparece entre nuvens e o tempo fica abafado, com possibilidade de pancadas de chuva. Máxima de 29º e mínima de 20º.

A previsão para o domingo (10) é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 28º e mínima de 19º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather