Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

Após um fim de semana com predomínio de sol e calor, o estado de São Paulo deve voltar a receber chuva com mais intensidade. Nesta segunda-feira (4), a circulação de ventos vai ajudar a formação de nuvens carregadas sobre SP. Em Atibaia, a chuva chega apenas no período da noite, e o calor continua à tarde.

Na terça-feira (5), as pancadas se intensificam em toda a região. A chuva pode ocorrer desde manhã até à noite, intercalando aberturas de sol ou momentos em que para de chover. Grandes volumes acumulados, até com possibilidade de pontos de alagamentos em algumas áreas.

Na quarta (6) e na quinta-feira (7) o cenário é o mesmo. Os dias começam com sol, a nebulosidade se junta, e até o fim da tarde as pancadas voltam a ocorrer em todo o estado.

E sexta-feira (8), depois da passagem de uma frente fria, o céu fica nublado, pode chover a qualquer momento e as temperaturas caem.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta segunda-feira (4) será de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima 33º e mínima de 19º.

Na terça-feira (5), áreas de instabilidade chegam à região e a previsão é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 29º e mínima de 20º.

A quarta-feira (6) deve ser de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 31º e mínima de 19º.

A quinta-feira (7) terá sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 32º e mínima de 20º.

A sexta-feira (8) deve ser de sol com muitas nuvens a nublado com chuva no fim da manhã. Tarde e noite chuvosas. Máxima de 29º e mínima de 18º.