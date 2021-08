Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

A frente fria que avançou pelo Brasil nesta semana derrubou as temperaturas na região. No entanto, esse frio não vai durar muito tempo, e a próxima semana será marcada por temperaturas acima da média para o inverno.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (13), a frente fria já se afasta para o oceano, mas ainda deixa muita nebulosidade espalhada sobre a região. Máxima de 23º e mínima de 14º.

O sábado (14) deve ser de sol entre nuvens, sem expectativa de chuva. Máxima de 24º e mínima de 13º.

No domingo (15) , o sol predomina e as temperaturas entram em elevação. Máxima de 28º e mínima de 14º.

A segunda-feira (16) deve ser mais um dia de predomínio de sol e sem expectativa de chuva. Máxima de 27º e mínima de 15º.

Na terça-feira (17) o ar quente do interior do país entra mais sobre São Paulo e as temperaturas sobem mais. Máxima de 30º e mínima de 16º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather