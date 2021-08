Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

Uma frente fria que se formou entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai rompeu com a massa de ar seco e quente que estava em parte do país. Assim, nuvens de chuva à região Sudeste nesta sexta-feira (27), diminuindo as temperaturas e aumentando a umidade.

Deve chover, mas não há previsão de um volume excepcional. Mesmo assim, essa chuva vai ajudar a aumentar a umidade e melhorar a qualidade do ar.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (27), uma frente fria que avança sobre a região deixa o céu encoberto. À tarde a nebulosidade aumenta e podem ocorrer pancadas de chuva. Máxima de 19º e mínima de 16º.

O sábado (28) deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 24º e mínima de 15º.

O domingo (29) também deve ser de muitas nuvens, com algumas aberturas de sol e possibilidade de chuva a qualquer hora. Máxima de 25º e mínima de 13º.

A previsão para a segunda-feira (30) também é de céu nublado, com condições para formação de nuvens de chuva. Máxima de 22º e mínima de 15º.

A terça-feira (31) deve ser de sol com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva. Máxima de 23º e mínima de 16º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather