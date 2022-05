Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

Os últimos dias foram de bastante sol no estado de São Paulo. Com um clima típico de outono, houve grande amplitude térmica (madrugadas e manhãs frias, e tardes mais quentes com ar seco). Para o fim de maio, a previsão é de uma virada de tempo, e o início de junho deve vir acompanhado de baixas temperaturas.

A expectativa é de que a massa de ar seco que está atuando sobre a região predomine no estado até este sábado e entre em gradativa melhora a partir do domingo.

Já na segunda-feira, uma frente fria forma uma área de baixa pressão próxima à costa de São Paulo. A possibilidade é de retorno da chuva na região que inclui Atibaia.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (27), o ar seco ainda predomina sobre a região e inibe a formação de grandes nuvens. Não há expectativa de chuva. Máxima de 25º e mínima de 13º.

O sábado (28) deve ser mais um dia típico de outono, começando com temperatura baixa. O sol predomina e, à tarde, esquenta. À noite volta a fazer frio e o céu fica aberto. Máxima de 25º e mínima de 12º.

No domingo (29), uma frente fria avança sobre o sul do estado de São Paulo, mas ainda não deve mudar o tempo em Atibaia. A previsão é de sol entre algumas nuvens, sem expectativa de chuva. Máxima de 264º e mínima de 13º.

Na segunda-feira (30), a frente fria se afasta em direção ao alto mar, mas forma uma área de baixa pressão próxima à costa de São Paulo, provocando aumento de nebulosidade na região leste do estado, que inclui Atibaia. O dia deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima de 25º e mínima de 14º.

A terça-feira (31) deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 25º e mínima de 15º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather