Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

As instabilidades que provocaram chuva nos últimos dias se afastaram da região. No entanto, nesta sexta-feira (23), uma onda de frio atinge o estado de São Paulo e provoca queda abrupta de temperatura. O primeiro fim de semana da Primavera 2022 será marcado por predomínio de sol e sensação de frio. No domingo, as condições para chuva retornam. Confira!

Nesta sexta-feira (23), as instabilidades diminuem e não há expectativa de chuva. No entanto, a entrada de uma massa de ar frio associada a ventos mantém as temperaturas baixas, principalmente à noite. Máxima 24º e mínima de 7º.

No sábado (24) o ar frio ainda atua sobre a região e a temperatura fica baixa de madrugada e ao amanhecer. O dia será de sol, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 23º e mínima de 10º.

No domingo (25) o sol aparece entre muitas e as temperatura sobem. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 26º e mínima de 16º.

Na segunda-feira (26) novas áreas de instabilidade atuam sobre a região. O dia deve ser chuvoso. Máxima de 22º e mínima de 16º.

A previsão para a terça-feira (27) é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 24º e mínima de 18º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather