Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

Uma nova frente fria avança nesta sexta-feira (10), e vem trazendo uma forte onda de frio. Essa frente fria aumenta as áreas de instabilidade que já estão espalhadas sobre o estado de São Paulo.

Uma forte massa de ar frio de origem polar vem junto com essa frente fria e caracteriza a terceira onda de frio do ano de 2022 a se espalhar sobre o Brasil.

Os primeiros efeitos dessa nova onda de frio começam a ser sentidos já no decorrer da noite desta sexta. Mas é no sábado (11) que o frio intenso vai se espalhar. Esta onda de frio atua com muita força no domingo (12), e também na segunda-feira (13) e na terça-feira (14). Na quarta-feira (15), o ar polar se afasta e as temperaturas voltam subir rapidamente.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (10) , áreas de instabilidade se intensificam sobre a região e a previsão é de muitas nuvens, com possibilidade de chuva a qualquer hora. A chuva pode ser forte em alguns momentos. Máxima de 23º e mínima de 16º.

No sábado (11) as instabilidades diminuem, mas uma massa de ar frio de origem polar provoca queda de temperatura. O dia deve ser de sol entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado e névoa ao amanhecer. Máxima de 19º e mínima de 14º.

O domingo (12) de dia dos namorados será de predomínio de sol e baixas temperaturas, por causa da influência da massa de ar polar. Há condições para nevoeiro ao amanhecer. Máxima de 20º e mínima de 9º.

A previsão para a segunda-feira (13) é de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 16º e mínima de 7º.

A terça-feira (14) também será de predomínio de sol e temperaturas baixas. Máxima de 17º e mínima de 10º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather