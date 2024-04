Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

As instabilidades perdem força no decorrer desta semana – isto, devido à atuação de um sistema de alta pressão, que vai impedir a formação de nuvens de chuva, na região que inclui Atibaia. O que vai chamar a atenção é a elevação gradual das temperaturas nos próximos dias. Destaque também para a umidade relativa do ar em atenção.

Vale lembrar que o tempo seco e quente favorece o aumento e o surgimento de novos focos de queimadas. O alerta também é para evitar a práticas de exercícios ao ar livre nos períodos de pico de calor, além dos cuidados com a hidratação, que devem ser redobrados neste período.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





A previsão do tempo para esta segunda-feira (22) é de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima 27º e mínima de 14º.

A terça-feira (23) deve ser de sol com algumas nuvens. Não chove. Máxima de 29º e mínima de 15º.

A expectativa para a quarta-feira (24) é de sol e poucas nuvens, com temperaturas em elevação. Não chove. Máxima de 30º e mínima de 17º.

A previsão para a quinta-feira (25) também é de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 28º e mínima de 17º.

A sexta-feira (26) deve ser de predomínio de sol, sem previsão de chuva. Máxima de 29º e mínima de 16º.