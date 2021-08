Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

A onda de calor que atua sobre o Brasil ainda vai manter as temperaturas elevadas na região de Atibaia ao longo desta semana. As máximas continuam acima da média para o período e o ar seco chama a atenção com índices muito críticos.

Os dias mais quentes desta semana serão quarta e quinta, dias 25 de 26 de agosto.

Volta a chover a partir de sexta-feira, e as temperaturas entram em declínio no fim da semana.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta segunda-feira (23), o ar quente e seco ainda atua sobre a região. O sol aparece entre poucas nuvens e não há previsão de chuva. Máxima de 31º e mínima de 12º.

Na terça-feira (24), o destaque ainda é para o tempo quente e seco. O sol aparece entre poucas nuvens. Máxima de 32º e mínima de 12º.

Na quarta-feira (25), o sol predomina e a expectativa de é ainda mais calor. Há alerta para baixa umidade do ar Máxima de 33º e mínima de 15º.

A previsão a quinta-feira (26) é de sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas ainda não chove. Máxima de 33º e mínima de 15º.

Na sexta-feira, uma frente fria chega à região e provoca aumento de nebulosidade. Há previsão de pancadas de chuva e queda de temperatura. Máxima de 23º e mínima de 14º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather